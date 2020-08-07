شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يطالب الجبلاية باستبعاد محمد عادل من تحكيم مبارياته في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل نادي سموحة خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة، وطلب استبعاد الحكم محمد عادل من إدارة مباريات فريقه في الجولات المتبقية من بطولة الدورى، واستشهد على ذلك بتعرض فريقه لفقدان عدد من النقاط نتيجة أخطاء تحكيمية فادحة في المباريات التي تولى إدارتها محمد عادل.

ومن جانبه، أكد فرج عامر، رئيس النادي، ثقته في نزاهة التحكيم المصري والقائمين على لجنة الحكام، لكن فريقه تعرض للظلم في المباريات التي تولى قيادتها محمد عادل، وهو ما دفع إدارة سموحة للتقدم بمخاطبة اللجنة الخماسية لاستبعاده لضمان عدم ضياع مجهود الفريق وفقدانه نقاطًا ثمينة نتيجة أخطاء تحكيمية.

