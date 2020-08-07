شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يطالب الجبلاية باستبعاد محمد عادل من تحكيم مبارياته في الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل نادي سموحة خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة، وطلب استبعاد الحكم محمد عادل من إدارة مباريات فريقه في الجولات المتبقية من بطولة الدورى، واستشهد على ذلك بتعرض فريقه لفقدان عدد من النقاط نتيجة أخطاء تحكيمية فادحة في المباريات التي تولى إدارتها محمد عادل.
ومن جانبه، أكد فرج عامر، رئيس النادي، ثقته في نزاهة التحكيم المصري والقائمين على لجنة الحكام، لكن فريقه تعرض للظلم في المباريات التي تولى قيادتها محمد عادل، وهو ما دفع إدارة سموحة للتقدم بمخاطبة اللجنة الخماسية لاستبعاده لضمان عدم ضياع مجهود الفريق وفقدانه نقاطًا ثمينة نتيجة أخطاء تحكيمية.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
94,875
-
تعافي
47,182
-
وفيات
4,930
كانت هذه تفاصيل خبر سموحة يطالب الجبلاية باستبعاد محمد عادل من تحكيم مبارياته في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.