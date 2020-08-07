محمود علاء يُعادل رقم ثنائي الأهلي وأسطورة المقاولون

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل محمود علاء، هدف انتصار فريقه الزمالك، في مواجهة المصري البورسعيدي، مساء أمس الخميس، بمنافسات الدوري الممتاز للموسم الجاري 2019-2020.
ورفع محمود علاء غلة أهدافه في مسابقة الدوري المصري عبر مشواره مع 3 أندية، هي الزمالك ووادي دجلة والحرس للرقم 37، منها 25 هدفاً بقميص الفريق الأبيض في المسابقة المحلية.
وعادل محمود علاء أهداف كل من هاني العجيزي وسيد حمدي، ثنائي الأهلي السابق بالدوري، كذلك عادل أهداف أسطورة المقاولون ناصر محمد على، ولكل منهم 37 هدفًا.
علاء تساوى أيضاً مع عصام بهيج، نجم الزمالك السابق، الذي سجل هو الآخر 37 هدفاً خلال رحلته بالدوري المصري.
وتفوق علاء على كل من عبدالفتاح الجارم، نجم الاتحاد، وعبده نصحي، نجم الزمالك، اللذين سجلا 36 هدفًا بمشوارهما في المسابقة المصرية.
ويفصل محمود علاء تسجيل هدف واحد في الدوري من أجل التساوي مع كل من شريف أشرف، مهاجم الزمالك السابق، وعيد أحمد، هداف الاتحاد السكندري، صاحبي الـ38 هدفاً، وهدفين من أجل التساوي مع مروان محسن، مهاجم الأهلي الحالي، الذي أحرز بقميص النادي الأحمر وبتروجت والإسماعيلي 39 مناسبة
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