شكرا لقرائتكم خبر عن هاني العقبي يهاجم اللجنة الخماسية ويصف قرار عودة الدرجتين الثانية والثالثة بـ«الفنكوش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح هاني العقبي، نجم الأهلي السابق والمدير الفني الحالي للاتصالات، النار على اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة بعد قرار عودة منافسات مسابقتي الدرجتين الثانية والثالثة، واصفًا قرار العودة بالفنكوش.

وتساءل المدير الفني للمصرية للاتصالات عن الكيفية التي سيتم بها عودة المسابقة في ظل ضبابية القرار من حيث إجراء مسحات للأندية المشاركة مثل الدوري الممتاز، أم سيظل الإهمال شعار اللجنة الخماسية مع الدرجات الأدنى.

وتعجب «العقبي» من موقف الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة، وتضارب تصريحاته ومواقفه في هذا الملف، حيث يرى مدرب الاتصالات أن فترة الإعداد قصيرة ولا تناسب الأندية لاستئناف المسابقة في ظل فترة الراحة الكبيرة التي حصل عليها اللاعبون.

وقال العقبي في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «قرار استكمال مسابقات القسمين الثالث والرابع أول أكتوبر قرار جيد بس ممكن حضراتكم تقولونا هنكمل إزاي وبأي شكل وفي مسحات ولا لا».

وأضاف: «إزاي عاوز الأندية تبدأ آخر أغسطس والدوري أول أكتوبر وهما قاعدين في البيت من نصف مارس، يعني خمس شهور، وشوية راحة وشهر وأسبوع فترة إعداد طيب هو ده ينفع يا دكتور جمال محمد علي يا نائب اللجنة والمحاضر اللي كان بيدينا دورات والرخص الأفريقيه ولا ده كان حاجة واللي إحنا فيه حاجة تانية».

وأتم: «شكله قرار على الورق، لكن محدش قادر يتكلم في التفاصيل (الفنكوش)».

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وأعلن اتحاد الكرة عودة مسابقتي دوري القسمين الثاني والثالث، أكتوبر المقبل.