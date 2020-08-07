شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالمجيد» يهدد صفقة الزمالك المنتظرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفكر مسؤولو نادي الزمالك في تجميد صفقة عبدالله بكري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، في الموسم المقبل، بسبب حسام عبدالمجيد، المدافع الصاعد، الذي شارك في فترة الإعداد بمعسكر برج العرب طوال الفترة الماضية.

وأثنى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على مستوى حسام عبدالمجيد، بعد تألقه، مؤكدًا أنه اكتشاف بكل المقاييس وسيكون له شأن كبير في المستقبل بخط دفاع الزمالك.

ويرى كارتيرون أن حسام عبدالمجيد يمتلك كل مقومات المدافع المميز ووصفه بأنه خليفة محمود علاء في خط الدفاع، لطول قامته بالإضافة إلى الجرأة التي يتمتع بها في الجانب الهجومي بالكرات الثابتة، وأكد أنه يمتلك شخصية داخل المستطيل الأخضر وعدم الخوف أو الرهبة.