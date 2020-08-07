شكرا لقرائتكم خبر عن «شيلونجو» ينتظم في تدريبات الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي الصباحي انتظام المهاجم الدولي الناميبي بنسون شيلونجو، بعد عودته من بلاده إثر رحلة سفر طويلة.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لبرنامج تدريبى مكثف من قبل الجهاز الفنى سعيًا لاستعادة جاهزيته في أسرع وقت.

وأدى اللاعب تدريبات خفيفة بالجرى حول الملعب في ظل عدم اكتمال جاهزيته وابتعاده عن التدريبات لفترة.