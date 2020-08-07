شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: طارق حامد جاهز لمواجهة الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، موقف طارق حامد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأبيض، من اللحاق بمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها، الاثنين المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأكد حمادة أنور، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «طارق حامد انضم لمعسكر الزمالك استعدادا للقاء المقبل وسيكون جاهزا ولكن بالنسبة لموقف أوباما فلن يلحق بسبب إصابته».

وكان طارق حامد قد تعرض للإصابة قبل لقاء المصري وتم استبعاده من المباراة على خلفية ذلك.