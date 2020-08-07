شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح خارج قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسدلت رابطة الدورى الإنجليزى الممتاز الستار عن قائمة المُرشحين لجائزة أفضل لاعب في المسابقة لموسم 2019 / 2020 بعد انتهاء الموسم الكروي وتوج ليفربول باللقب بعد غياب أكثر من 30 عامًا.
وكشفت الرابطة عن اللاعبين المرشحين وعلى رأسهم هندرسون، لاعب ليفربول، وألكسندر أرنولد، ظهير أيمن ليفربول، ودى بروين، لاعب مانشستر يونايتد، وساديو مانى، مهاجم ليفربول، وجيمى فاردى، لاعب ليستر سيتى.
كما شهدت القائمة تواجد ثلاثة لاعبين من مانشستر يونايتد، هم: ماسون جرينوود وماركوس راشفورد، بالإضافة لأنتوني مارسيال، وضمت مدافع ليفربول وترينت ألكسندر أرنولد، وكذلك ثنائي تشيلسي وماسون ماونت وكريستيان بوليسيتش.
وتواجد حارس مرمى شيفيلد يونايتد، المُعار من مانشستر يونايتد، دين هندرسون، بالإضافة إلى صانع ألعاب أستون فيلا، جاك جريليش.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
94,875
-
تعافي
47,182
-
وفيات
4,930
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح خارج قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.