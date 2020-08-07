شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح خارج قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسدلت رابطة الدورى الإنجليزى الممتاز الستار عن قائمة المُرشحين لجائزة أفضل لاعب في المسابقة لموسم 2019 / 2020 بعد انتهاء الموسم الكروي وتوج ليفربول باللقب بعد غياب أكثر من 30 عامًا.

وكشفت الرابطة عن اللاعبين المرشحين وعلى رأسهم هندرسون، لاعب ليفربول، وألكسندر أرنولد، ظهير أيمن ليفربول، ودى بروين، لاعب مانشستر يونايتد، وساديو مانى، مهاجم ليفربول، وجيمى فاردى، لاعب ليستر سيتى.

كما شهدت القائمة تواجد ثلاثة لاعبين من مانشستر يونايتد، هم: ماسون جرينوود وماركوس راشفورد، بالإضافة لأنتوني مارسيال، وضمت مدافع ليفربول وترينت ألكسندر أرنولد، وكذلك ثنائي تشيلسي وماسون ماونت وكريستيان بوليسيتش.

وتواجد حارس مرمى شيفيلد يونايتد، المُعار من مانشستر يونايتد، دين هندرسون، بالإضافة إلى صانع ألعاب أستون فيلا، جاك جريليش.