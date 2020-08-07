شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت بالجملة في قائمة برشلونة لمواجهة نابولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف كيكي سيتين، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، عن قائمة فريقه للمباراة المرتقبة والمصيرية أمام نابولي الإيطالي، في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا. وشهدت القائمة عودة الفرنسي أنطوان جريزمان للظهور مرة أخرى بعد إصابته مع الفريق في الدوري الإسباني، وغياب مواطنه عثمان ديمبلي، بسبب عدم تعافيه من الإصابة، بالإضافة إلى سيرجيو بوسكيتس، وأرتورو فيدال، الموقوفين، وأرثور ميلو الذي رفض الانضمام إلى الفريق. وجاءت القائمة كالآتي: «تير شتيجن- نيلسون سيميدو- جيرارد بيكيه- إيفان راكيتيتش- لويس سواريز- ليونيل ميسي- نيتو- كليمونت لينجليه- أنطوان جريزمان- جوردي ألبا- سيرجيو روبيرتو- فرانكي دي يونج- فيربو جونيور- إيناكي بينا- ريكي بويج- أنسو فاتي- أراخو- مونتشو- مينجويزا- كونرادو- رييز- جاندرو» الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,875

تعافي 47,182

وفيات 4,930

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مفاجآت بالجملة في قائمة برشلونة لمواجهة نابولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.