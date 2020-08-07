شكرا لقرائتكم خبر عن «جوميز» يدفع بـ «سيلفا» أمام المصري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر ديديه جوميز، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، على الدفع بالغيني بيكتي سيلفا، أمام المصري، ويلتقي الإسماعيلي، مع غريمه المصري، 14 أغسطس الجاري، ضمن الجولة التاسعة عشر للدوري.
وأنهي سيلفا، البرنامج التأهيلي الذي خضع له تحت إشراف الجهاز الفني بالإسماعيلي، واجتاز الاختبار الفني الذي خضع له.
ووصل سيلفا، إلى الإسماعيلي، من بلاده منذ إسبوعان، خضع خلالها لبرنامج تأهيلي مكثف، لتجهيزه للمشاركة في المباريات.
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الوضع في مصر
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اصابات
94,875
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تعافي
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وفيات
4,930
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