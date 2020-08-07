شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يطالب بعدم إسناد مبارياته للحكم محمد عادل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب فرج عامر، رئيس نادي سموحة السكندري، بعدم إسناد مباريات فريقه في الدوري هذا الموسم إلى الحكم محمد عادل الذي أدار لقاء الزمالك والمصري، أمس.

وكتب فرج عامر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا: «سموحة يطلب من اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد كرة القدم استبعاد الحكم محمد عادل من جميع لقاءاتها المستقبلية هذا الموسم».

وفاز الزمالك على المصري بهدف نظيف سجله محمود علاء، ليرتقي الفريق الأبيض للمركز الثاني.

وطالب المصري باحتساب ضربة جزاء في مباراته أمام الزمالك، بالإضافة إلى طرد محمد حسن، نجم وسط الزمالك، ولكن الحكم محمد عادل راجع اللعبة عبر تقنية الفيديو (VAR) ليقرر في النهاية احتسابها خطأ على المصري.

وسبق أن اعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في مباريات الدوري والكأس.

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