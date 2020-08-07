شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يطالب وزير الشباب والرياضة بالتدخل لإعادة «بن يوسف» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب مجلس إدارة نادي الإسماعيلي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتدخل لإعادة فخر الدين بن يوسف، مهاجم الفريق، من تونس.
وتسببت الإجراءات الاحترازية وتعطيل الرحلات الجوية في عدم وصول بن يوسف إلى الإسماعيلية وانتظامه في معسكر إعداد فريقه.
ويأمل ديديه جوميز، المدير الفني للإسماعيلي، في سرعة إنهاء أزمة فخر الدين بن يوسف، حتى يتسنى له المشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة.
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