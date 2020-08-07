شكرا لقرائتكم مهلة الأيام الـ10 تعيد أوباما لتشكيل الزمالك أمام الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد جهاز الزمالك، فترة تتراوح من 10 إلى 15 يومًا، لاستعادة جهود يوسف أوباما، مهاجم الفريق، بعد الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الأمامية وأدت إلى افتقاد الفريق لجهوده، حيث حصل اللاعب على راحة منذ 4 أيام قبل بداية تأهيلية وبذلك سيتبقى أمامه ما يقرب من أسبوع للعودة للمشاركة مع الفريق حيث سينضم اللاعب اليوم لمعسكر الفريق لبدء عمليات تأهيله.

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ويبحث جهاز الزمالك عن تجهيز أوباما للتواجد فى مواجهة الأهلى فى قمة الدورى الممتاز، التى ستقام فى إطار منافسات الجولة الحادية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، يوم 22 من شهر أغسطس الجارى، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، حيث سيسبق لقاء القمة خوض الأبيض لثلاث مباريات أمام الاتحاد السكندرى ومصر للمقاصة ونادى مصر، على الترتيب، فى الجولات الـ 18 والـ 19 والـ 20 من منافسات الدورى الممتاز، الذى استأنفت منافساته أمس الخميس، بعد توقف لأكثر من 4 أشهر بسبب فيروس كورونا.

وحقق الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، الفوز على المصرى البورسعيدى، بهدف دون رد، أحرزه محمود علاء فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية، مساء أمس الخميس، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز ليحتل الأبيض المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 17 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وبهذا يخطف الأبيض الوصافة من المقاولون العرب، وذلك خلف الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة.