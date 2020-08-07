شكرا لقرائتكم كارتيرون يجهز مفاجأة لعنتر وبامبو قبل مواجهة الاتحاد السكندرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك منح فرصة المشاركة في جزء كبير من مباراة الاتحاد السكندري المقبلة لكل من الثنائي كريم بامبو ومحمد عنتر، ويبحث كارتيرون فكرة منح جميع البدلاء فرص المشاركة بصورة اكبر في مباريات الدوري وفقا لظروف كل مباراة ، حتي يكون الحكم النهائي عليهم بالاستمرار او الرحيل في نهاية الموسم بعد منحهم الفرص الكاملة للمشاركة.

من ناحية اخري طلب نادي الزمالك عن حاجته لبعض الوظائف داخل النادي، حيث نشر نادي الزمالك اعلان رسمي يطلب خلاله بعض الوظائف في مقدمتها مدير تنفيذي ونواب مدير تنفيذي ومدير علاقات عامة ومدير للنشاط الرياضي ، كما طلب الزمالك وظيفة مدير أمن ونواب مدير امن .

من ناحية أخرى حقق الزمالك عدة مكاسب في مباراة المصري التي أقيمت امس بخلاف النقاط الثلاثة للمباراة، بعدما فاز الزمالك بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الـ 14 للدوري، ظهور بعض اللاعبين بمستوى مميز كان ضمن أبرز مكاسب الزمالك من المباراة، وفي مقدمتهم محمود علاء والناشئ حسام أشرف ومحمد أبو جبل حارس مرمى الفريق.

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محمود علاء صاحب المستوى الثابت والمميز كان صمام امان الفريق طوال الـ 90 دقيقة ، وقاد الدفاع لمنع الهجمات من الوصول لمرمي الزمالك، بخلاف دوره الهجومي الذي اعتاد عليه ونجح في احراز هدف المباراة الوحيد من ركلة ركنية في الشوط الثاني.

محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق رغم أنه لم يواجه خطورة كبيرة من مهاجمي المصري، الا انه نجح في التعامل الجيد مع الكرات التي وصلته، بخلاف قدرته علي توجيه زملاءه لمنع هجمات المصري، مما منح الثقة لخط الدفاع طوال المباراة.

حسام أشرف المهاجم الشاب يعد هو المكسب الأكبر للزمالك في المباراة حيث ظهرت ملامح الموهبة علي اللاعب الشاب، وانه سيكون له دور خلال المرحلة المقبلة مع الفريق الأول.