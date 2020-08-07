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"الحكام" تفاضل بين البنا ومعروف لإدارة مباراة الأهلى و إنبى فى الدوري

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جدة - عمرو شويل تفاضل لجنة الحكام باتحاد الكرة بين الثنائى الدولي محمود البنا و محمد معروف لإدارة مباراة الأهلي و انبي التى تقام مساء الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز والمقرر إقامتها باستاد القاهرة ، كما يقترب محمد الصباحي من تولي حكم الفيديو var.

 

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أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مسحة طبية صباح اليوم، الجمعة، للكشف عن استعداداً لمواجهة إنبى التى تقام مساء الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز، وخضع الجهاز الفنى واللاعبون للمسحة الطبية عقب نهاية المران الصباحى؛ تنفيذا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة والذى يشتمل على إجراء مسحات طبية لجميع اللاعبين والأجهزة الفنية قبل المباريات الرسمية، فى إطار التعايش مع ، وسبق أن أجرى الأهلى «٦ مسحات» طبية منذ عودته إلى التدريبات الجماعية نهاية يونيو الماضي، بعد إعلان وزارة الشباب والرياضة عن استئناف النشاط الرياضى من جديد بعد فترة توقف تجاوزت ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

 

من ناحية أخرى، استقرت لجنة التخطيط للكرة بالنادى على عقد جلسة خاصة مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق لمناقشته في صفقات الأحمر خلال ميركاتو الصيف الجارى، بعدما اكتفى المدرب السويسرى بضم صفقة وحيدة حتى الآن هى طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، وحاولت إدارة الأهلى إقناع المدير الفنى بإبرام أكثر من صفقة على مدار الفترة الماضية، أمثال الكونغولى جاكسون موليكا مهاجم مازيمبى الكونغولى وباهر المحمد ظهير الإسماعيلى ورجب بكار لاعب بيراميدز وزميله بالفريق نبيل عماد دونجا، لكن رينيه فايلر رفض هذه الصفقات وأكد أن الأهلى يضم لاعبين أفضل منهم مُكتفياً بالقائمة الموجودة بالفريق حالياً وضم طاهر محمد طاهر، وأعلن المدرب السويسرى أن تركيزه حالياً مع الفريق ينصب على الااستعداد الأمثل لبطولة الدورى التى يستهل الفريق مشاركاته فيها بعد غد، الأحد، بمواجهة إنبى فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر بعد توقف دام عدة أِشهر بسبب "جائحة" كورونا، كما يستعد الفريق لمباراتى الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

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