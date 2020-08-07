شكرا لقرائتكم الخماسية تشيد بحكام الزمالك.. وتعلق على استبعاد عادل من مباريات المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة إشادة من اللجنة الخماسية بعد المستوي الجيد لطاقم حكام مباراة الزمالك و المصري التى أقيمت أمس الخميس فى أول مباراة بعد استئناف الدوري الذى توقف لفترة لا تقل عن 5 أشهر ، و أيضا بعد تحليل الاستوديوهات التحليلية لأخطاء الحكام.

كان عدد من الاستوديوهات التحليلية قد أكدت صحة قرارات الحكم محمد عادل الذى أدار مباراة الزمالك و المصري خاصة فى ضربتي الجزاء لصالح المصري و أكدو صحة قرارات عادل بعدم إحتساب أي منهما ضربات ترجيحية لصالح النادي المصري ، إلى جانب تأكيد الخبير التحكيمي أحمد الشناوي صحة قرار حكم المباراة فى إشهار الكارت الأصفر الثاني لمحمد حسن لاعب الزمالك والتى اثارت غضب الجهاز الفني للمصري و أكد أن اللاعب لا يستحق انذار و أشاد بقرار الحكم.

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كما أكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة للجنة الحكام ، أن استبعاد أي حكم من إدارة أي مباراة لأي فريق قرار من اختصاص لجنة الحكام ولا دخل لأي نادي في هذا الأمر ، خاصة بعد طلب المصري منع تواجد الحكم محمد عادل فى أي مباراة طرفها النادي المصري.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الفوز بهدف دون رد، على حساب المصري البورسعيدي، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار الجولة رقم 14 من عمر الدوري ، سجل هدف الزمالك والمباراة الوحيد، اللاعب محمود علاء في الدقيقة 55، معلنًا فوزًا غاليًا للقلعة البيضاء في أول مباراة عقب التوقف بسبب فيروس كورونا ، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة رقم 34 في وصافة الدوري المصري، وخطف الوصافة من المقاولون العرب، وذلك خلف الأهلي المتصدر برصيد 49 نقطة.