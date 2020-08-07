شكرا لقرائتكم بايرن ميونخ يفتتح الموسم الجديد للبوندزليجا ضد شالكه.. والسوبر 30 سبتمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت رابطة الدوري الألماني، اليوم الجمعة، عن جدول مباريات الموسم الكروى الجديد 2020-2021 من البوندزليجا، والمقرر انطلاقه يوم 18 سبتمبر المقبل، حيث يلتقى فريق بايرن ميونخ حامل لقب المسابقة في المواسم الثمانية الأخيرة مع ضيفه فريق شالكه في الجولة الأولى على أرضية ملعب "أليانز أرينا".

وفى نفس الجولة، يواجه بوروسيا دورتموند وصيف مسابقة الدوري الألماني بالموسم المنتهى 2019-2020 نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ على ملعب "سيجنال إيدونا بارك".

ويحل العملاق البافارى ضيفا ثقيلا على هوفنهايم في الجولة الثانية أحد أيام 25 و26 و27 و28 سبتمبر، فيما يلتقى دورتموند مع مضيفه أوجسبورج.

وتشهد الجولة الخامسة من الدوري الألماني ديربى الرور بين فريقى دورتموند وشالكه، فيما يلتقى "أسود الفيستفاليا" مع بايرن ميونخ في كلاسيكو ألمانيا بالجولة السابعة أحد أيام 6 و7 و8 نوفمبر، أما مباراة الدور الثاني بين الفريقين الكبيرين فتحدد لها أحد أيام 5 و6 و7 و8 مارس 2021 في ميونخ.

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وستقام جميع مباريات الجولتين 33 و34 في توقيت واحد (السبت 15 مايو والسبت 22 مايو 2021) كما جرت العادة، حيث سيحل البايرن ضيفا على فرايبورج قبل أن يختتم مبارياته باستقبال أوجسبورج.

ومن المقرر أن تقام مباراة كأس السوبر بين فريقى بايرن ميونخ بطل ثنائية البوندزليجا وكأس ألمانيا مع غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند وصيف الدوري، يوم 30 سبتمبر المقبل على أرضية ملعب "إليانز آرينا" معقل الفريق البافارى.

ومن المقرر وفقا للاتحاد الألمانى والرابطة، إقامة منافسات الجولة الأولى من الدورى الألمانى يوم 18 سبتمبر المقبل، بحيث تقام 13 جولة فقط فى البوندزليجا قبل العطلة الشتوية التى ستستمر لتسعة أيام.

وتعود منافسات الدورى الألمانى بمباريات الجولة 14 فى الثانى من يناير 2021 حيث تنتظم المسابقة حتى الجولة 26 قبل توقف دولى فى منتصف مارس.

وتقام منافسات الجولة 34 والأخيرة من البوندزليجا يوم 22 مايو المقبل، حيث تقام جميع مبارياتها ستقام فى توقيت واحد كما جرت العادة.