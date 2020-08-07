شكرا لقرائتكم النصر يطالب بإقالة رئيس لجنة الحكام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طالب مجلس إدارة نادي النصر، يوم الخميس، إعفاء رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بسبب الأخطاء التحكيمية التي حدثت في مباراة الفريق أمام الهلال.

وكسب الهلال ديربي الرياض برباعية لهدف، يوم الأربعاء، ضمن الجولة 23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال النصر في بيان صحافي: إلحاقا لبيان نادي النصر الأول، المتعلق بالأخطاء التحكيمية والمدعوم بالأسانيد والملاحظات على أخطاء التحكيم في شهر أكتوبر 2019، والذي قد تنبأ بما جرى وحذر من مغبة الأخطاء التحكيمية وتهديدها لعدالة المنافسة، وإلحاقا لخطاب شهر فبراير 2020 الموجه إلى رئيس اتحاد كرة القدم، بشأن الملاحظات والأخطاء التحكيمية المؤثرة على عدالة المنافسة في أكثر من مباراة، وإلحاقا لخطاب النصر الثاني في مارس 2020، بشأن ذات الموضوع والمتضمن دعم هذه المطالبة بالأسانيد القانونية من النظام الأساسي لاتحاد اللعبة.

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وأضاف البيان: وفقا لما سبق فإن مجلس إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت، وجه خطابه الثالث إلى رئيس الاتحاد السعودي المتضمن استمرار مطالبته بإعفاء رئيس لجنة الحكام، طالما أن الأخطاء التحكيمية ما زالت مخزية ومؤثرة في عدالة المنافسة ونزاهتها، وكذلك في ظل عجز رئيس لجنة الحكام عن تطوير منظومة العمل وتقنية "الفار"، والفشل الملحوظ في إحضار نخبة حكام العالم رغم توفر متطلبات النجاح من دعم مالي ومعنوي.

وشدد النصر في بيانه قائلا: عدالة المنافسة كانت غائبة بوضوح من الطاقم التحكيمي في مباراة النصر مع الهلال الأخيرة، خصوصا من حكام تقنية "الفار"، وكانت الأخطاء واضحة ومؤثرة في نتيجة المباراة باتفاق خبراء التحكيم.

ودعا مجلس إدارة النصر إلى عقد جمعية عمومية غير عادية، من أجل التصويت على إعفاء رئيس لجنة الحكام، وذلك في حال استمرار عدم التجاوب في هذا الشأن بحسب البيان.

