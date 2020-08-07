موعد مباراة ريـال مدريد ومانشستر سيتي الليلة في أبطال أوروبا.. والغيابات والتشكيل.. والقنوات الناقلة

كتب: ضياء السقا

يخوض فريق ريال مدريد الإسبانى، مواجهة من العيار الثقيل عندما يحل ضيفا على نظيره مانشستر سيتى الإنجليزى، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر لمسابقة دورى أبطال أوروبا التي تعود مبارياتها من جديد بعد توقف دام نحو 5 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتبدو فرصة مانشستر سيتى الأكبر من أجل حسم التأهل للدور ربع النهائي من دورى الأبطال، خاصة بعدما انتزع فوزا هاما في مواجهة الذهاب خارج ملعبه على أرضية "سانتياجو برنابيو"، بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى جمعهما في 26 فبراير الماضى حملا توقيع جابرييل خيسوس وكيفين دى بروين، فيما سجل إيسكو هدف ريال مدريد الوحيد.

في المقابل، لا يملك ريال مدريد أي بدائل سوى تحقيق الفوز بهدفين دون مقابل من أجل خطف بطاقة التأهل لربع نهائي تشامبيونزليج، أو الانتصار بفارق هدفين على السيتى بقيادة مدربه بيب جوارديولا.

ويتسلح ريال مدريد بسجل مثالى خال من الهزائم خارج ملعبه في الدور ثمن النهائي لمسابقة دورى أبطال أوروبا خلال السنوات الأخيرة، حيث نجح الفريق الملكى في تحقيق سبعة انتصارات متتالية خارج ملعبه في ثمن نهائي دورى أبطال أوروبا بين عامي 2013 و2019، حيث سجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلت شباكه 5 أهداف فقط.

وتحوم الشكوك حول مشاركة البلجيكي إيدين هازارد مع ريال مدريد أمام مانشستر سيتى، بسبب شعوره بآلام فى الكاحل الأيمن، فيما يفتقد الفريق الملكى للقائد سيرجيو راموس بسبب الإيقاف بعدما تعرض للطرد فى لقاء الذهاب، كما يغيب عن القائمة الكولومبى خاميس رودريجيز والويلزى جاريث بيل بقرار فنى، والمهاجم ماريانو دياز لإصابته بفيروس كورونا.

وأسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، مهمة إدارة قمة الليلة بين الفريق الملكى ومضيفه السيتى للحكم الألمانى فيليكس بريش.

النشكيل المتوقع

تشكيل ريال مدريد المتوقع

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فاران، ميليتاو، كارفخال، وميندى

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خط الوسط: كروس، كاسيميرو، وفالفيردى

خط الهجوم: هازارد، كريم بنزيما، ورودريجو.

تشكيل مان سيتى المتوقع

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: لابورت، فيرناندينيو، والكر، وزينشينكو

خط الوسط: جوندوجان، رودريجو، وكيفين دى بروين

خط الهجوم: رحيم سترلينج، جابرييل خيسوس، ورياض محرز.

وتقام في نفس التوقيت، مواجهة أخرى بين يوفنتوس الإيطالى وليون الفرنسي على أرضية ملعب "إليانز ستاديوم" علما بأن اليوفى خسر لقاء الذهاب بهدف دون مقابل.

القنوات الناقلة

تذاع مباراة الريال ومان سيتي على beIN Sports HD 1، 3، بتعليق رؤوف خليف.

فيما يذاع لقاء اليوفي وليون على beIN Sports HD 2، بتعليق حفيظ دراجي