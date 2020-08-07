شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم كل موسم.. الاعتراض على التحكيم أزمة بدأت مبكرا فى الإيجبشيان ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تشهد بطولة الدورى سوى انطلاق مباراة واحدة وهى مواجهة الزمالك والمصرى البورسعيدى، والمؤجلة من الجولة الرابعة عشرة من البطولة المحلية والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد أحرزه محمود علاء فى الدقيقة 55 من أحداث المباراة، ولم تمر المباراة مرور الكرام، بل بدأت أزمة كل موسم مبكراً مع انطلاق صافرة حكم اللقاء، حيث اعترض النادى المصرى على محمد عادل الذى أدار المباراة بسبب قراراته التحكيمية التى يرى مسئولو الفريق البورسعيدى أنها جاءت لصالح المنافس، من التغاضى عن طرد محمد حسن لاعب الزمالك.

وما فجر الأزمات وقص شريط الاعتراضات على التحكيم، ما أعلنه عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادى المصرى، عن مخاطبة اتحاد الكرة للمطالبة بعدم تكليف محمد عادل بإدارة مباريات الفريق مرة أخرى وضرورة إبعاده عن مباريات الفريق البورسعيدى فى الفترة المقبلة، وقال حلبية إن فريقه تعرض لظلم تحكيمى لكنه لن ينسحب من الدورى.

بينما أكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضى بنادى المصري، أن إدارة النادى البورسعيدى تدرس تقديم شكوى ضد محمد عادل بسبب الظلم فى بعض قراراته، قائلا، "ندرس الموقف وإذا كان لدينا حق سنشكو الحكم، موضحا أن المصرى يستحق ركلة جزاء واضحة أمام الجميع والدليل الرجوع إلى تقنية الفيديو، بالإضافة إلى قرار غير موفق من محمد عادل وهو حصول محمد حسن لاعب وسط الزمالك على الإنذار الثانى فى الشوط الأول.

ولم يتوقف الأمر عند مباراة الزمالك والمصرى بل إن نادى سموحة انضم إلى المصرى البورسعيدى فى طلب استبعاد الحكم محمد عادل من إدارة مباريات الفريق ببطولة الدورى الممتاز، وكتب المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة عبر حسابه الشخصى على موقع فيس بوك، "سموحة يطلب من اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد كرة القدم استبعاد الحكم محمد عادل من جميع لقاءاته المستقبلية هذا الموسم".