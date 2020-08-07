شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يوثق هدفه فى فوز الزمالك على المصرى بـ7 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل محمود علاء، مدافع نادى الزمالك، احتفاله بهدف الفوز للفريق الأبيض الذى سجله فى المصرى، خلال اللقاء الذى جمع الفريقين بالأمس على ملعب برج العرب فى إطار منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدورى العام، والتي عادت مجدداً إلى الحياة بعد فترة توقف طويلة بدأت فى مارس الماضى واستغرقت 147 يوماً، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، ونشر علاء صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، توثق تسجيله لهدف الفوز فى شباك الفريق البورسعيدي.

وانضم علاء للزمالك قادمًا من وادى دجلة فى صيف 2017، بعدما خاض تجربة ناجحة مع حرس الحدود، ليصبح هداف الفريق الأبيض من المدافعين.

كما شارك اللاعب مع المنتخب الوطنى فى بطولة الأمم الأفريقية 2019 ، ونجح في الفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة مصر وزيمبابوي التي أقيمت في افتتاح كأس الأمم الأفريقية و فاز بها المنتخب الوطني بهدف نظيف.

تبلغ القيمة التسويقية لمحمود علاء، مدافع الزمالك، 950 ألف يورو، لتزيد بقيمة 550 ألف يورو عن أول ظهور له مع الأبيض حيث كانت قيمته التسويقية وقتها 400 ألف يورو، وشارك محمود علاء هذا الموسم مع الزمالك فى 26 مباراة بواقع 14 مباراة فى الدورى الممتاز أحرز خلالهم 5 أهداف و10 مباريات فى دورى أبطال أفريقيا أحرز خلالها هدفًا ومباراة فى كأس السوبر الأفريقى ومثلها فى السوبر المصرى.