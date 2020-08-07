شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: سنخاطب دوريات تطبق الـvar لاستقدام حكام مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، بالتنسيق مع لجنة الحكام، استقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك والأهلى، المقرر لها 22 أغسطس من الشهر الجارى، فى الجولة الـ21 للدورى الممتاز، وتم الاتفاق على مخاطبة الدوريات الأوروبية التى تطبق تقنية الـvar لإدارة مباراة القمة.

واستقر مسئولو لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج مدير اللجنة على مخاطبة عدد من الدول خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل تعيين طاقم حكام أجنبى، من بينهم حكم var لإدارة لقاء القمة.

وأعلن اتحاد الكرة جدول مباريات الدورى المقرر إقامتها فى أغسطس الجارى عقب عودة النشاط المتوقف منذ مارس الماضى بسبب فيروس كورونا، ويخوض الزمالك يوم 22 أغسطس مباراة القمة أمام الأهلى فى الجولة الـ 21 للدوري، ويغيب عن مباراة القمة المقبلة 3 لاعبين بواقع لاعبين للزمالك ولاعب للأهلي، وذلك بسبب العقوبات التى تعرض لها اللاعبون فى مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك أيضًا فى فبراير الماضى.

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اللاعبون الثلاثة الغائبون عن مباراة الأهلى والزمالك المقبلة هم محمود عبد الرازق شيكابالا وإمام عاشور من الزمالك ومحمود كهربا من الأهلي، حيث قررت لجنة التظلمات، فى وقت سابق، تخفيف العقوبتين الصادرتين بحق لاعب الأهلى محمود عبد المنعم "كهربا" ولاعب الزمالك إمام عاشور، بإيقاف كل منهما 10 مباريات، بدلاً من الإيقاف لنهاية الموسم.

وخففت اللجنة العقوبة الصادرة بحق إدارى الزمالك أحمد زاهر إلى الإيقاف 12 مباراة، بدلا من نهاية الموسم.

وأيدت اللجنة إيقاف محمود شيكابالا 8 مباريات، وعبد الله جمعة 3 مباريات، وثنائى الأهلى النيجيرى جونيور أجاى وياسر إبراهيم لمدة مباراتين.