شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا يواصل التأهيل ويخرج من حسابات الإسماعيلى فى مباراة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد بشكل نهائى غياب لاعب خط وسط الإسماعيلى محمود عبد العاطى دونجا عن مواجهة المصرى، المقرر لها ١٤ أغسطس الجارى، ويأتى غياب دونجا عن هذه المباراة بسبب الإصابة التى يعانى منها، وبدأ اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلى فى أحد المراكز المتخصصة بالقاهرة لتحديد مدى درجة استجابة العضلة، ولم ينتظم دونجا فى تدريبات الإسماعيلى منذ أكثر من ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة، ويعود للمشاركة بعد مباراة المصرى المقرر لها يوم 14 أغسطس باستاد برج العرب بالأسبوع الــ19 بمسابقة الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يستغرق برنامج دونجا التأهيلى أسبوعاً قبل العودة للمشاركة فى التدريبات، ثم التأكد من جاهزيته الفنية والبدنية للتواجد فى المواجهات الرسمية، خاصة أنه أحد الركائز الأساسية بالفريق، إلا أن الجهاز الطبى يرفض التعجل فى عودته حتى يستعيد الفريق جهوده بأفضل صورة بعد الإصابة التى لحقت به فى أنكل القدم وأبعدته عن الفريق خلال الفترة الماضية وبذلك سيكون دونجا جاهزا للتواجد مع الدراويش عقب لقاء المصرى.

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وخاض الإسماعيلى أربع مباريات ودية استعداداً لعودة بطولة الدورى تعادل مع أسوان بهدف لكل فريق فى أولى ودياته ثم خسر من نادى مصر بهدف دون رد فى ثانى لقاءاته الودية ثم واجه مصر المقاصة وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم لعب الفريقين ودية أخرى انتهت بالتعادل 1-1.

وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.