شكرا لقرائتكم خبر عن 27 أغسطس تسليم دراجات المرحلة الثانية من مبادرة "دراجتك صحتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مسئولو وزارة الشباب والرياضة موعد ومكان تسليم دراجات المرحلة الثانية من مبادرة دراجتك صحتك، والتى تطرحها الوزارة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، والتى تم فتح باب التسجيل لها أمس الخميس.

وتقرر تسليم الدراجات يوم 27 أغسطس الجارى من منفذ مركز شباب الجزيرة، حيث بلغ عدد الدراجات إلى 1400 دراجة مقسمة إلى جبلية وهجين "سريعة".

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وانتهى حجز المرحلة الثانية والتى تضمنت طرح 1400 دراجة أمس الخميس خلال أقل من نصف ساعة فقط من بدء التسجيل، وشهدت البوابة الإلكترونية للوزارة تزايداً مستمراً لزوارها تجاوز 47 ألف زائر بهدف التسجيل لاقتناء الدراجة قبل فتح باب التسجيل وحتى نفاد الكمية المطروحة ضمن المرحلة الثانية للمبادرة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مبادرة دراجتك صحتك والتى تم الانتهاء من مرحلتيها الأولى والثانية من خلال بيع 2400 دراجة مدعمة سوف تستمر خلال الفترة المقبلة ولن تتوقف وسيتم التوسع فيها خلال الفترة المقبلة جغرافيا من خلال فتح منافذ للتوزيع فى مختلف المحافظات بما يسمح لنا بتغطية متطلبات جميع الشباب والمواطنين الراغبين فى اقتناء الدراجة.

وأشار وزير الرياضة ، إلي أن الاستمرار في المبادرة يرتكز على رؤية القيادة السياسية وتوجيهات سيادته بالعمل على نشر الممارسة الرياضية بهدف الحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين وخاصة النشء والشباب من خلال ممارسة رياضة الدراجات .