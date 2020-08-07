سموحة ينضم للمصرى ويطلب استبعاد محمد عادل من إدارة مبارياته بالدورى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم نادى سموحة إلى المصرى البورسعيدى فى طلب استبعاد الحكم محمد عادل من إدارة مباريات الفريق ببطولة الدورى الممتاز، وكتب المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك، "سموحة يطلب من اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد كرة القدم استبعاد الحكم محمد عادل من جميع لقاءاته المستقبلية هذا الموسم".



فرج عامر

من جانبه، قال عبدالظاهر السقا، المدير الرياضي بنادي المصري، إن إدارة النادي البورسعيدى تدرس تقديم شكوى ضد محمد عادل، حكم لقاء الزمالك بسبب الظلم في بعض قراراته، قائلا:" نقوم بدراسة الموقف وإذا كان لدينا حق سنقوم بشكوى الحكم".

وأضاف السقا فى تصريحات تليفزيونية، "نستحق ضربة جزاء واضحة أمام الجميع والدليل الرجوع إلى تقنية الفيديو، بالإضافة إلى قرار غير موفق من محمد عادل وهو حصول محمد حسن لاعب وسط الزمالك على الإنذار الثاني في الشوط الأول" مضيفا أنه لن يتم توقيع غرامات على لاعبي المصري فالجميع نفذ المطلوب منهم فنيا".

وأِشار المدير الرياضى بنادى المصرى إلى أن الفريق البورسعيدى استحق ضربة جزاء واضحة أمام الجميع والدليل الرجوع إلى تقنية الفيديو ولكن محمد عادل كان غير موفق في قراره كما أنه لم يشهر البطاقة الثانية ولم يطرد لاعب الزمالك، وكان ذلك قد يقلب نتيجة اللقاء حال لعب الزمالك بعشرة لاعبين".

وكان الزمالك قد حقق فوزاً ثميناً على نظيره المصري البورسعيدي، بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الخميس، ضمن مؤجلات الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري العام، التي عادت إلى الحياة من جديد بعد توقف دام لـ 147 يوماً منذ توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب وباؤ كورونا المستجد.