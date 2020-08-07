شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يدرس منح عنتر وبامبو فرصة أمام الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، منح فرصة المشاركة فى جزء كبير من مباراة الاتحاد السكندرى المقبلة لكل من الثنائى كريم بامبو ومحمد عنتر، ويبحث كارتيرون فكرة منح جميع البدلاء فرص المشاركة بصورة أكبر فى مباريات الدورى وفقا لظروف كل مباراة، حتى يكون الحكم النهائى عليهم بالاستمرار أو الرحيل فى نهاية الموسم بعد منحهم الفرص الكاملة للمشاركة.

من ناحية أخرى، أعلن نادى الزمالك حاجته لبعض الوظائف داخل النادى، ونشر نادى الزمالك إعلانا رسميا يطلب خلاله بعض الوظائف، فى مقدمتها مدير تنفيذى ونواب مدير تنفيذى ومدير علاقات عامة ومدير للنشاط الرياضى، كما طلب الزمالك وظيفة مدير أمن ونواب مدير امن .

من ناحية أخرى، حقق الزمالك عدة مكاسب فى مباراة المصرى التى أقيمت امس بخلاف النقاط الثلاثة للمباراة، بعدما فاز الزمالك بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الـ 14 للدوري، ظهور بعض اللاعبين بمستوى مميز كان ضمن أبرز مكاسب الزمالك من المباراة، وفى مقدمتهم محمود علاء والناشئ حسام أشرف ومحمد أبو جبل حارس مرمى الفريق.

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محمود علاء صاحب المستوى الثابت والمميز كان صمام امان الفريق طوال الـ 90 دقيقة، وقاد الدفاع لمنع الهجمات من الوصول لمرمى الزمالك، بخلاف دوره الهجومى الذى اعتاد عليه ونجح فى إحراز هدف المباراة الوحيد من ركلة ركنية فى الشوط الثانى.

محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق رغم أنه لم يواجه خطورة كبيرة من مهاجمى المصري، إلا أنه نجح فى التعامل الجيد مع الكرات التى وصلته، بخلاف قدرته على توجيه زملاءه لمنع هجمات المصري، مما منح الثقة لخط الدفاع طوال المباراة.

حسام أشرف المهاجم الشاب يعد هو المكسب الأكبر للزمالك فى المباراة حيث ظهرت ملامح الموهبة على اللاعب الشاب، وانه سيكون له دور خلال المرحلة المقبلة مع الفريق الأول.