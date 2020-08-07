شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يؤجل معسكر مواجهة الأهلى لحين ظهور نتائج مسحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لإنبى، بقيادة حلمى طولان، انتظار خضوع الفريق لمسحة كورونا عصر اليوم، الجمعة، ثم ظهور نتائجها غدًا، السبت، لدخول معسكر مغلق بعد ذلك لمواجهة الأهلى، المقرر إقامتها بعد غد الأحد، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز على استاد القاهرة.

فيما أجرى الأهلى مسحة طبية صباح اليوم، الجمعة، للكشف عن كورونا استعداداً لمواجهة إنبى، حيث خضع الجهاز الفنى واللاعبون للمسحة الطبية عقب نهاية المران الصباحى؛ تنفيذا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة والذى يشتمل على إجراء مسحات طبية لجميع اللاعبين والأجهزة الفنية قبل المباريات الرسمية، فى إطار التعايش مع فيروس كورونا المستجد، وسبق أن أجرى الأهلى ٦ مسحات طبية منذ عودته إلى التدريبات الجماعية نهاية يونيو الماضى، بعد إعلان وزارة الشباب والرياضة عن استئناف النشاط الرياضى من جديد بعد فترة توقف تجاوزت ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وتفاضل لجنة الحكام باتحاد الكرة بين الثنائى الدولى محمود البنا ومحمد معروف لإدارة مباراة الأهلى وإنبى، كما يقترب محمد الصباحيى من تولى حكم الفيديو var، فى تلك المباراة، التى تأتى بعد استئناف مسابقة الدورى الممتاز، الذى عاد لاستكمال منافساته منذ أمس الخميس، بعد توقف دام لـ 145 يومًا، بسبب فيروس كورونا.

ويتصدر الأهلى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 49 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 16 مباراة وتعادل فى لقاء واحد ولم يهزم فى أى مباراة، فيما سجل لاعبيه 46 هدفًا واستقبلت شباكه 4 أهداف فقط.

فيما يحتل فريق إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 18 هدفًا واستقبلت شباكه مثلهم.