شكرا لقرائتكم خبر عن نصف مليون جنيه خسائر التايكوندو من بطولة الجمهورية للحافز الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إيهاب جابر، عضو مجلس إدارة اتحاد التايكوندو، عن الخسائر التى تعرض لها الاتحاد من تنظيم بطولة الجمهورية للحافز الرياضى، والمقرر إقامتها فى النصف الثانى من شهر أغسطس الجارى، باستاد جهاز الرياضة.

وقال جابر، فى تصريحات تليفزيونية، إن بطولة الحافز الرياضى لا يمكن إلغاؤها أو تأجيلها حتى يستفيد اللاعبون من الدرجات، وعندما تم إعداد الميزانية التقديرية الأولى لبطولة الجمهورية للتايكوندو وجدنا أن الاتحاد يخسر أكثر من نصف مليون جنيه، فى ظل الإجراءات التعقيمية، من أجهزة التعقيم، وتعقيم الملابس التى يرتديها اللاعبون قبل كل منافسة، وواقى الصدر والرأس وغيرها من الأدوات، بخلاف بوابات التعقيم الإلكترونية، وأجهزة قياس الحرارة، فالموضوع مكلف للاتحاد.

وأشار عضو مجلس الإدارة إلى أنه لن يتم السماح للجمهور أو الأهالى بحضور البطولة، وسيتم إجراء مسحات للحكام قبل المنافسات بـ 72 ساعة و24 ساعة، مع تعقيم الصالة بالكامل، موضحاً أن اللجنة الطبية بالاتحاد لن تسمح بأى تجاوز فى تطبيق التعليمات الاحترازية، ولن يكون هناك استثناءات فى تطبيق التعليمات الطبية، من تسليم تقرير المسحة، والخضوع لقياس الحرارة، وتعقيم الصالة والأدوات.