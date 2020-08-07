شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى وأوناجم خارج تشكيل الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندرى لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرفض الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، أى مجازفة بالثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبى الفريق، خلال الفترة المقبلة.

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وعاد بن شرقى وأوناجم إلى القاهرة، ظهر الأربعاء الماضى، ثم خضع الثنائى لمسحة فيروس كورونا وعقب التأكد من سلبية العينة الخاصة بهما التحقا بمعسكر الفريق المقام فى مدينة برج العرب، والمقام منذ يوم السبت الماضى، ثم تواجد الثنائى فى المقصورة لدعم زملائهما فى مواجهة المصرى البورسعيدى، التى أقيمت أمس، الخميس، فى اللقاء المؤجل من منافسات الجولة الرابعة عشر بالدورى الممتاز، والذى انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف، وسيشارك الثنائى لأول مرة اليوم فى تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، فى الجولة الثامنة عشر بالدورى الممتاز وحال عدم وصولهما للجاهزية اللازمة سيتم استبعادهما من حسابات المشاركة أمام زعيم الثغر حيث يعد الهدف الأساسى لكارتيرون هوا تواجدهما بشكل أساسى فى لقاء القمة المقبل.

ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة من بينهم مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 17 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وبهذا يخطف الأبيض الوصافة من المقاولون العرب، وذلك خلف الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة.