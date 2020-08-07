شكرا لقرائتكم خبر عن شادى محمد: مافيش حاجة اسمها ابن النادى الشرعى أو فى الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد شادى محمد كابتن النادى الأهلى السابق، على التصريحات المثيرة للجدل التى أطلقها مصطفى يونس لاعب القلعة الحمراء السابق مؤخراً، بشأن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى الحالى ولاعبه السابق، وقال عبر حسابه الشخصى على موقع فيس بوك متحدثاً عن محمود الخطيب "حتى لو لم أقف معك فى الانتخابات لكن كلمة حق مافيش أهلاوى على وجه الأرض يتقال اسمك يعنى.. يقدرك ويحترمك ويتشرف بك غير كده جاهل أو حاقد".

وأضاف شادى "مافيش حاجة اسمها ابن النادى الشرعى ولا ابن النادى ابن الحرام فى حاجة اسمها تتدخل بأدب وتخرج بأدب وتجيب بطولات وتسعد جمهور .. رمز وأسطورة النادى أهم مليون مرة من كلمة ابن النادى".



شادي محمد

وكان مصطفى يونس قد أكد أن قرارات مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب أضاعت هيبة القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية، قائلا: "ما يحدث فى الأهلى الآن لم يحدث منذ عام 1968، ولم أر طوال تاريخى أن هيبة القلعة الحمراء تضيع مثلما يحدث فى عهد محمود الخطيب، وقرارات مجلس محمود الخطيب أثرت على هيبة النادى الأهلى، وكل التقدير لتركى الشيخ ولكن ما حدث معه هراء".

وأشار مصطفى يونس، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن محمود الخطيب ليس ابن القلعة الحمراء، ولكن من أبناء نادى النصر، قائلا: "الخطيب ليس ابن الأهلى وكان سينضم لنادى الإسماعيلى وشارك فى التدريبات، وذلك قبل انضمامه للقلعة الحمراء، والبعض يندهش من أننى لعبت بالنادى الأهلى وهؤلاء يحصلون على أموال مقابل الهجوم على شخصى".