شكرا لقرائتكم خبر عن دورى منزوع الأجانب.. اتحاد الكرة يخطط لمستقبل الأولمبى بشعار "99 للمحليين فقط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مسئولو اتحاد الكرة تنفيذ الاستراتيجية المستقبلية لبناء المنتخب الأولمبى، بقرار حصر المشاركة فى دورى "99"، الذى يعد النواة الرئيسية لتشكيل المنتخب الأولمبى على اللاعبين المحليين فقط.

وقرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، رفض مشاركة أي لاعب أجنبى فى دورى 99 والذى تقرر انطلاقه فى الموسم المقبل بعد إلغاء دورى 97.

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في سياق متصل، أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بجهود الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصرى لكرة القدم، واتباعه لأحدث الطرق والوسائل العلمية لتطوير المواهب، حيث تلقى المدير الفني لاتحاد الكرة خطابًا من إدارة تنمية المواهب بـ"فيفا"، يحمل توقيع آرسين فينجر رئيس التطوير وستيفن مارتينز المدير الفني، جاء فيه: "نحن في "فيفا" متحمسون للعمل معك ومع الاتحاد المصري لكرة القدم، كجزء من النظام العالمي "إيكو" لتحليل تطور أداء اللاعبين.

وتضمن الخطاب المرسل إلى اتحاد الكرة وتحديدًا المدير الفني لاتحاد الكرة: "يسرنا مشاركتكم في المشروع ونتطلع إلى العمل معكم ومع أكاديمياتكم لتطوير هذه المبادرة"، وأوضح الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة، في تصريح لـ"الموقع الرسمي للاتحاد"، أن خبراء الفيفا فوجئوا بأن 80% من البرامج المخصصة لتحليل أداء وقياس تطور المراحل السنية التي يعملون على نشرها في العالم، موجودة بالفعل لدى الاتحاد المصري لكرة القدم".

وتابع: "هذه البرامج مخصصة للمراحل السنية بداية من الأكاديميات، ومختلف الأعمار السنية، وهناك خطط مستقبلية موضوعة وجاهزة للتطبيق".