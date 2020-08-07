شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الخماسية تشيد بحكام الزمالك وتعلق على استبعاد عادل من مباريات المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة إشادة من اللجنة الخماسية، بعد المستوى الجيد لطاقم حكام مباراة الزمالك والمصرى التى أقيمت أمس، الخميس، فى أول مباراة بعد استئناف الدورى الذى توقف لفترة لا تقل عن 5 أشهر، وأيضا بعد تحليل الاستوديوهات التحليلية لأخطاء الحكام.

وكان عدد من الاستوديوهات التحليلية قد أكدت صحة قرارات الحكم محمد عادل الذى أدار مباراة الزمالك والمصرى، خاصة فى ضربتى الجزاء لصالح المصرى وأكدوا صحة قرارات عادل بعدم احتساب أى منهما ضربات جزاء لصالح النادى المصرى، إلى جانب تأكيد الخبير التحكيمى أحمد الشناوى صحة قرار حكم المباراة فى إشهار الكارت الأصفر الثانى لمحمد حسن لاعب الزمالك والتى أثارت غضب الجهاز الفنى للمصرى وأكد أن اللاعب لا يستحق إنذاراً وأشاد بقرار الحكم.

وأكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة للجنة الحكام أن استبعاد أى حكم من إدارة أى مباراة لأى فريق قرار من اختصاص لجنة الحكام ولا دخل لأى نادٍ فى هذا الأمر، خاصة بعد طلب المصرى منع تواجد الحكم محمد عادل فى أى مباراة طرفها النادى المصرى.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك الفوز بهدف دون رد، على حساب المصرى البورسعيدي، فى المباراة التى أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى إطار الجولة رقم 14 من عمر الدورى، سجل هدف الزمالك والمباراة الوحيد، اللاعب محمود علاء فى الدقيقة 55، معلنًا فوزًا غاليًا للقلعة البيضاء فى أول مباراة عقب التوقف بسبب فيروس كورونا، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة رقم 34 فى وصافة الدورى المصري، وخطف الوصافة من المقاولون العرب، وذلك خلف الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة.