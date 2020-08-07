شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن موقف أحمد أيمن وعماد حمدى من مواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أكرم عبد العزيز، رئيس الجهاز الطبى بالإسماعيلى، أن الإصابة التى تعرض لها الثنائى أحمد أيمن وعماد حمدى، لاعبى الفريق، فى مران أمس الخميس لن تعوقهما عن المشاركة فى التدريبات اليوم، وتعرض أحمد أيمن ظهير الفريق وعماد حمدى لاعب الوسط لكدمة خفيفة فى وجه القدم، إلا أنها لم تمنعهما من المشاركة بالتدريبات.

ورفض النادى الإسماعيلى فكرة إقامة معسكر بالإسكندرية قبل مواجهة المصرى والمقرر لها 14 أغسطس الجارى باستاد برج العرب، وجاء القرار النهائى بأن يكون السفر قبل موعد المباراة بـ24 ساعة، وسيكتفى الجهاز الفنى بخوض التدريبات فى الإسماعيلية من دون السفر إلى الاسكندرية، ويستعد الاسماعيلى لمواجهة المصرى فى 14 أغسطس باستاد برج العرب بالأسبوع الــ19 من الدورى الممتاز، ثم يلتقى وادى دجلة يوم 19 من الشهر ذاته على ملعب الإسماعيلية بالأسبوع الــ20

كما يحل الإسماعيلى ضيفًا على حرس الحدود باستاد المكس يوم 23 من الشهر المقبل بالأسبوع الــ21 على أن يستضيف طنطا يوم 27 أغسطس بالأسبوع الــ22.

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وخاض الإسماعيلى أربع مباريات ودية استعداداً لعودة بطولة الدورى، تعادل مع أسوان بهدف لكل فريق فى أولى ودياته ثم خسر من نادى مصر بهدف دون رد فى ثانى لقاءاته الودية ثم واجه مصر المقاصة وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم لعب الفريقين ودية أخرى انتهت بالتعادل 1-1.

وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.