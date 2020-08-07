منافس الزمالك .. حميد أحداد لاعب الشهر في الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: أعلن الحساب الرسمي لفريق الرجاء المغربي اختيار حميد أحداد لاعب الزمالك المعار إلى صفوف الفريق المغربي أفضل لاعب في شهر يوليو. ونشر الرجاء عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه تم اختيار أحداد ليكون نسر شهر يوليو بعد الأداء الذي قدمه رفقة الفريق. ويحتل فريق الرجاء المغربي المركز الثاني على لائحة الترتيب برصيد 36 نقطة خلف الوداد صاحب المركز الأول برصيد 37 نقطة، علمًا بأن الرجاء لعب 19 مباراة بينما لعبت باقي الفرق 20 مباراة. ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق الرجاء في نصف نهائي أبطال أفريقيا سبتمبر وأكتوبر.

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