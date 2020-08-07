كلوب يتصدر قائمة المرشحين لمدرب الموسم في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدير فني في موسم 2019/2020، والتي ضمت أربعة مدربين فقط، يتصدرهم الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول.

وقاد كلوب فريقه لموسم تاريخي، حيث حسم ليفربول تتويجه بلقب بريميرليج قبل سبع جولات من نهاية الموسم، كما أنهى المسابقة برصيد 99 نقطة، بفارق 18 نقطة أمام مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، والذي غاب مدربه الإسباني بيب جوارديولا عن القائمة.

وإلى جانب كلوب ضمت القائمة كريس وايلدر المدير الفني لفريق شيفيلد يونايتد، الحصان الأسود بالموسم المنقضي، حيث حقق سلسة من النتائج المبهرة، عقب تأهله من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، وأنهى الموسم في المركز التاسع بجدول الترتيب.

كما ضمت القائمة برندان رودجرز المدير الفني لفريق ليستر سيتي، الذي أنهى الموسم في المركز الخامس بجدول الترتيب، وفرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي، الذي نجح في اقتناص بطاقة تأهل لدوري أبطال أوروبا، بعد احتلال المركز الرابع.