خاص.. لاعب أول أغسطس متمسك بالانتقال لبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت

كشف مصدر مقرب من الأنجولي زيتو لوفومبو جناح فريق أول أغسطس أن اللاعب رفض عرضًا من نادي سبورتينج براجا البرتغالي من أجل الانتقال لصفوف بيراميدز.

وكانت تقارير قد ربطت بين اللاعب وبين نادي بيراميدز من أجل الانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم الجمعة أن اللاعب رفض عرضًا من جانب نادي براجا خاصة أنه يفضل الانتقال لنادي بيراميدز حيث أن فرصته ستكون أكبر مع النادي المصري.

ويُعد زيتو من ناشئين نادي أول أغسطس حيث صعد للفريق الأول في 2018