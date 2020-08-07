"كورونا" يحرم أبردين الأسكتلندي من ثمانية لاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يخوض فريق أبردين الأسكتلندي مبارياته الثلاث المقبلة بدون ثمانية من لاعبيه بعد إصابة اثنين منهم بفيروس كورونا المستجد ووضع ستة آخرين قيد الحجر الصحي.

وذكر أبردين مساء الخميس أن لاعبي الفريق الأول اللذين أصيبا بفيروس "كورونا"، تم وضعهما قيد الحجر الصحي لمدة عشرة أيام.

وأضاف النادي الأسكتلندي في بيانه "تماشيًا مع القواعد الإرشادية للحكومة وإجراءات مسؤولي كرة القدم، فإن ستة لاعبين آخرين ممن كانوا على اتصال مباشر مع اللاعبين المصابين تم وضعهم قيد الحجر الصحي لمدة 14 يومًا".

ومن المقرر إقامة مباراة أبردين مع سانت جونستون كما هو مقرر غدًا السبت لكنه سيفتقد جهود اللاعبين الثمانية، الذين سيغيبون أيضا عن المباراة أمام هاميلتون في منتصف الأسبوع بجانب المباراة أمام سيلتك حامل اللقب الأسبوع المقبل.

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وأشار البيان "النادي سيجري تحقيقات كاملة ولكن كخطوة أولى فورية فإننا عززنا بروتوكول مكافحة فيروس "كورونا" الخاص بالنادي بجانب الإرشادات الخاصة بالأجهزة المختصة، على كل اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني بهدف فرض التثقيف بانتظام وتذكير الجميع بما هو مقبول ومرفوض في الظروف الحالية.

وتابع البيان "علينا الآن أن نركز على الاستعداد لمباراة يوم السبت وسط أجواء صعبة للغاية.

وأعادت نيكولا ستورجيون الوزيرة الأولى في أسكتلندا (رئيسة الوزراء) فرض قيود الإغلاق على مدينة أبردين الواقعة في شمال أسكتلندا أمس الأول الأربعاء في أعقاب ارتفاع أعداد الإصابة بـ"كورونا".

وتم إلغاء موسم 2019/2020 من الدوري الأسكتلندي الممتاز بسبب الجائحة قبل أن ينطلق الموسم الجديد الأسبوع الماضي.