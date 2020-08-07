صراع شرس على جائزة أفضل لاعب صاعد في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت رابطة الدوري الإنجيزي الممتاز قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب صاعد في موسم 2019/2020، والتي تشهد منافسة ساخنة، لا تقل شراسة عن المنافسة على جائزة لاعب الموسم.

وضمت القائمة ثلاثة من لاعبي فريق مانشستر يونايتد، الذي أنهى الموسم في المركز الثالث بجدول الترتيب، هم ماركوس راشفورد، أنتوني مارسيال وماسون جرينوود.

كما ضمت القائمة دين هندرسون حارس مانشستر يونايتد الذي لعب معارًا بصفوف شيفيلد يونايتد، إلى جانب ثنائي تشيلسي كريستيان بوليسيتش وماسون ماونت، وجاك جريليش نجم فريق أستون فيلا.

وتفرد ترينت أليكساندر أرنولد ظهير فريق ليفربول بطل المسابقة بتواجده في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب صاعد، إلى جانب تواجده في قائمة المرشحين لجائزة لاعب الموسم.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب كل من جوردان هندرسون، ساديو ماني، كيفن دي بروين، جيمي فاردي، دتني إنجز، نيك بوب إلى جانب ترينت أليكساندر أرنولد.