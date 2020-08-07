رابطة الدوري الإنجليزي تقصي صلاح من قائمة الأفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد فاروق: أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في موسم 2019/2020، والتي ضمت سبعة لاعبين، بينهم ثلاثة من فريق ليفربول بطل المسابقة. وغاب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول وأفضل لاعب في موسم 2017/2018 عن القائمة، بينما تواجد زملاؤه جوردان هندرسون، ساديو ماني وترينت أليكساندر أرنولد. كما ضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في بريميرليج البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي، جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي وهداف المسابقة، داني إنجز مهاجم ساوثامبتون ونيك بوب حارس مرمى بيرنلي. وقدم فريق ليفربول موسمًا تاريخيًا، حيث أنهى المسابقة محلقًا بأريحية في صدارة جدول الترتيب، برصيد 99 نقطة، بفارق 18 نقطة أمام مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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