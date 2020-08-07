محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
تستأنف اليوم الجمعة بطولة دوري أبطال أوروبا بعد توقف استمر لخمسة أشهر بسبب جائحة كورونا التي أصابت العالم بشلل تام.
ويقام اليوم مباراتين الساعة التاسعة مساءً حيث ريال مدريد ضيفا على مانشستر سيتي في المباراة الأقوى في هذه الجولة فيما يواجه ليون الفرنسي اليوفي في المواجهة الأخرى بدور الـ 16.
وتنقل مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد عبر قناة beIN Sports HD 1 الناقل الحصري للبطولة بتعليق رؤوف خليف ولكن قناة أخرى أعلنت نقل المباراة، وهي قناة ليبيا الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي (نايل سات) ويمكن استقبالها بعد اتباع التالي:
القمر : نايل سات
تردد: 11766 أفقي .
معدل الترميز: 27500
كانت هذه تفاصيل خبر "مفتوحة على نايل سات".. تعرف على القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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