عبد الحفيظ: سيتم حسم مصير الشيخ يوم السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن لاعب الفريق أحمد الشيخ سيخضع لفحص طبي قبل مران يوم السبت وذلك لتحديد موقفه من مباراة إنبي.
وكان أحمد الشيخ قد تعرض لإصابة في مران الفريق يوم الخميس مما جعل الشكوك تحوم حول مشاركته في مباراة إنبي والمقرر لها يوم الأحد المقبل.
وأضاف عبد الحفيظ من خلال تصريحات للمركز الإعلامي بالنادي الأهلي أن الشيخ اكتفى بأداء جلسة علاج طبيعي اليوم الجمعة على أن يحسم الجهاز الطبي موقفه غدًا.
وفي نفس السياق أدى الثنائي ياسر إبراهيم ومحمود وحيد جلسة في الجيم ثم قاما بالجري حول الملعب.
وواصل محمد محمود تنفيذ برنامجه التأهيلي بعد جراحة الرباط الصليبي حيث قطع اللاعب مرحلة كبيرة في طريقة العودة.
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