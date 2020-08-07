سموحة يعترض على حكم مباراة الزمالك والمصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن :
طالب فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري، بعدم إسناد مباريات فريقه في الدوري هذا الموسم إلى الحكم محمد عادل الذي أدار لقاء الزمالك والمصري أمس.
وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا:" سموحة يطلب من اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد كرة القدم استبعاد الحكم محمد عادل من جميع لقاءاتها المستقبلية هذا الموسم".
وطالب المصري بإحتساب ضربة جزاء في مباراته أمام الزمالك بالإضافة إلى طرد محمد حسن نجم وسط الزمالك ولكن الحكم محمد عادل راجع اللعبة عبر تقنية الفيديو (VAR ) ليقرر في النهاية احتسبها خطأ على المصري.
وسبق واعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في مباريات الدوري والكأس.
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