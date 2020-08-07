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قائمة برشلونة المواجهة أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا

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أعلن كيكي سيتين المدير الفني لفريق ، عن قائمة فريقه المواجهة أمام نابولي، ضمن إياب دور الـ16 من .

ويلتقي الفريقين غدًا السبت، على ملعب كامب نو، وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاهما، على الأراضي الإيطالية، بملعب "سان

باولو".

 

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شهدت القائمة تواجد الثلاثي، ليونيل ، ولويس سواريز، أنطوان جريزمان، وشهدت القائمة استبعاد عثمان ديمبلي.

 

جاءت القائمة كالتالي: في حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن، نيتو، إيناكي بينا، الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه،

كليمينت لينجليه، خوردي ألبا ، سيرجي روبيرتو ، جونيور فيربو ، رونالد أراخو، أوسكار مينجيزا، في الوسط: لودوفيت رييس – جاندرو أوريانا – إيفان راكيتيتش – فرينكي دي يونج – ريكي بويج – مونتشو رودريجيز، في الهجوم: لويس سواريز – ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – أنسو فاتي – كونراد دي لا فوينتي
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