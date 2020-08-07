قائمة برشلونة المواجهة أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا

أعلن كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة، عن قائمة فريقه المواجهة أمام نابولي، ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقين غدًا السبت، على ملعب كامب نو، وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاهما، على الأراضي الإيطالية، بملعب "سان

باولو".

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شهدت القائمة تواجد الثلاثي، ليونيل ميسي، ولويس سواريز، أنطوان جريزمان، وشهدت القائمة استبعاد عثمان ديمبلي.

جاءت القائمة كالتالي: في حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن، نيتو، إيناكي بينا، الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه،

كليمينت لينجليه، خوردي ألبا ، سيرجي روبيرتو ، جونيور فيربو ، رونالد أراخو، أوسكار مينجيزا، في الوسط: لودوفيت رييس – جاندرو أوريانا – إيفان راكيتيتش – فرينكي دي يونج – ريكي بويج – مونتشو رودريجيز، في الهجوم: لويس سواريز – ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – أنسو فاتي – كونراد دي لا فوينتي