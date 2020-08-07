كلوب ضمن المرشحين لجائزة أفضل مدرب بالبريميرليج

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزى عن المرشحين لجائزة أفضل مدير فني لموسم 2019/2020، والتي ضمنت أربع مدربين كبار في بطولة الدوري ، وجاء من ضمنهم الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول .

وضمنت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدير فني ةللموسم

المنقضى كلا من : يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، من بعده فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسى، و لابريندان رودجير المدير الفني لليستر سيتي ، وأخيرا كريس ويلدر مدرب شيفيلد يونايتد.

يذكر أن تُوج المدرب الكتالوني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن موسم 2018-2019، بعد نجاحه في تحقيق اللقب الثاني علي التوالي ، بحصد 98 نقطة ليقتنص اللقب الثامن له في بطولات الدوري بإسبانيا وألمانيا وإنجلترا في أخر 10 مواسم.