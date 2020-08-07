جلسة بين فايلر وسيد عبد الحفيظ

عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش.
وتطرق الثنائي للحديث عن المرحلة المقبلة وبعض الترتيبات الخاصة بالجانب الإداري، وذلك في إطار التنسيق المستمر بينهما قبل استئناف مباريات الدوري الممتاز.
وخاض الأهلي مرانه في التاسعة والنصف
وحرص فايلر، على عقد محاضرة نظرية سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للتأكيد على بعض الجوانب الفنية التي يرغب في تنفيذها خلال المران.
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