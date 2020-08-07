جلسات "جيم" لثنائي الأهلي

قام ياسر إبراهيم ومحمد محمود، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء جلسة في الجيم، ثم استكملا البرنامج التأهيلي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف طارق عبدالعزيز، إخصائي التأهيلبالنادي.
ويخضع ياسر إبراهيم، لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد تعرضه لإصابة في كاحل القدم خلال مشاركته في مباراة الجونة الودية التي أقيمت على ملعب التتش.
ويواصل محمد محمود تنفيذ البرنامج التأهيلي بعد جراحة الرباط الصليبي التي أجراها في ألمانيا، وقطع اللاعب مرحلة كبيرة في طريق العودة للمشاركة في المران الجماعي.
وادى الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة انبي التي تقام مساء الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
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