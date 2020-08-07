أيمن أشرف ينتظم في التدريبات الجماعية للأهلي

انتظم أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة انبي التي تقام مساء الأحدالمقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وشارك أيمن أشرف في المران الجماعي بعد تعافيه من الإصابة بكدمة في القدم خلال مشاركته في مران الفريق يوم الثلاثاء الماضي.
وكان اللاعب قد اكتفى بأداء جلسة في الجيم وبعض التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق أمس.
وخضع مدافع الأهلي لفحص طبي قبل انطلاق المران؛ للاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته للمشاركة في المران الجماعي.
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