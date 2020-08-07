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أيمن أشرف ينتظم في التدريبات الجماعية للأهلي

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انتظم أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة انبي التي تقام مساء الأحد

المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وشارك أيمن أشرف في المران الجماعي بعد تعافيه من الإصابة بكدمة في القدم خلال مشاركته في مران الفريق يوم الثلاثاء الماضي.
وكان اللاعب قد اكتفى بأداء جلسة في الجيم وبعض التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق أمس.
وخضع مدافع الأهلي لفحص طبي قبل انطلاق المران؛ للاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته للمشاركة في المران الجماعي.
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