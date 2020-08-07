لاعبو الاهلي يجرون مسحة كورونا جديدة

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أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية صباح اليوم الجمعة؛ استعدادا لمواجهة إنبي التي تقام مساء الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
أجرى الجهاز الفني واللاعبون مسحة طبية عقبنهاية المران الصباحي؛ تنفيذا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة والذي يشتمل على إجراء مسحات طبية لجميع اللاعبين والأجهزة الفنية قبل المباريات الرسمية، في إطار التعايش مع فيروس كورونا المستجد.
وسبق أن أجرى الأهلي «٦ مسحات» طبية منذ عودته إلى التدريبات الجماعية نهاية يونيو الماضي، بعد إعلان وزارة الشباب والرياضة عن استئناف النشاط الرياضي من جديد بعد فترة توقف تجاوزت ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.
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