عبر أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق ، عن رأيه في مباراة المصري و الزمالك التي لعبت أمس ، في أول مباراة بعد عودة الدوري المصري ، مؤكدا أن المصري ظُلم في المبارة ببعض الأخطاء التحكيمية.
وقال ميدو في فيديو مباشر منذ قليل عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي تويتر: " أنا زملكاوي جدا، ولن يمنعني هذا من قول الحق ، والبقاءمحايد، لقد عملت في مهنة الإعلام، ولكي أستطيع النظر في وجه أولادي يجب علي قول الحق ، وأنا ليس الأخرون أصحاب الإنتماءات في تلك المهنة، وهؤلاء لم ينالو الإحترام من قبل الناس".
وأضاف ميدو : " كرة محمد حسن في مباراة الأمس ، كان يستحق اللاعب بها أن يطردمن المباراة،ولو مباراة الأهلي وإنبي القادمة تواجد بها أخطاء ، سأتحدث عن ذلك ، وسأقول الحق".
وكان ميدو قد نشر تغريده له صباح اليوم الجمعة قائلا: " المصري ظلم في مباراة الامس ولكن ليس من حقهم المطالبة بعدم اسناد اي مباراة لمحمد عادل يكون المصري طرفا فيها لنهاية الموسم وليس من حق اي نادي اختيار الحكام لمبارياتهم، يجب ان تكون اللجنه الخماسية واضحة بهذا الشأن واعلان ان ليس من حق اي نادي المطالبة باستبعاد اي حكم من مبارياته".
كانت هذه تفاصيل خبر ميدو: أنا زملكاوي .. لكني أقول الحق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.