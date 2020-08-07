ميدو: أنا زملكاوي .. لكني أقول الحق

عبر أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق ، عن رأيه في مباراة المصري و الزمالك التي لعبت أمس ، في أول مباراة بعد عودة الدوري المصري ، مؤكدا أن المصري ظُلم في المبارة ببعض الأخطاء التحكيمية.

وقال ميدو في فيديو مباشر منذ قليل عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي تويتر: " أنا زملكاوي جدا، ولن يمنعني هذا من قول الحق ، والبقاء

محايد، لقد عملت في مهنة الإعلام، ولكي أستطيع النظر في وجه أولادي يجب علي قول الحق ، وأنا ليس الأخرون أصحاب الإنتماءات في تلك المهنة، وهؤلاء لم ينالو الإحترام من قبل الناس".

وأضاف ميدو : " كرة محمد حسن في مباراة الأمس ، كان يستحق اللاعب بها أن يطرد

من المباراة،ولو مباراة الأهلي وإنبي القادمة تواجد بها أخطاء ، سأتحدث عن ذلك ، وسأقول الحق".

وكان ميدو قد نشر تغريده له صباح اليوم الجمعة قائلا: " المصري ظلم في مباراة الامس ولكن ليس من حقهم المطالبة بعدم اسناد اي مباراة لمحمد عادل يكون المصري طرفا فيها لنهاية الموسم وليس من حق اي نادي اختيار الحكام لمبارياتهم، يجب ان تكون اللجنه الخماسية واضحة بهذا الشأن واعلان ان ليس من حق اي نادي المطالبة باستبعاد اي حكم من مبارياته".