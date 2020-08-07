كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج"، عن اللاعبين المرشحين لنيل جائزة لاعب الموسم.
تواجد ثلاث لاعبين من ليفربول، لم يكن من ضمنهم محمد صلاح نجم الريدز، بالإضافة لـفيرجيلفان دايك المتوج بجائزة أفضل لاعب الموسم الماضي، وهم: ساديو ماني، ترينت ألكسندر أرنولد، وجوردن هندرسون.
جاءت كالتالي: كيفين دي برويننجم مانشستر سيتي، داني إنجز مهاجم ساوثهامبتون، ثلاثي ليفربول، جوردن هندرسون وماني وأرنولد، وجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، نيك بوب حارس بيرنلي.
وتوج بجائزة أفضل لاعب للموسم الماضي فيرجيل فان دايك بعد موسم استثنائي له مع الريدز.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح خارجها..الكشف عن قائمة المرشحين للأفضل بالبريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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