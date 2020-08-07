هاني العقبي يفتح النار على اللجنة الخماسية ويصف قرارها بالفنكوش

فتح هاني العقبي نجم الأهلي السابق والمدير الفني الحالي للاتصالات النار على اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة بعد قرار عودة منافسات مسابقتي الدرجتين الثانية والثالثة واصفا قرار العودة بالفنكوش.

وتساءل المدير الفني للمصرية للاتصالات عن الكيفية التي سوف يتم بها عودة المسابقة في ظل ضبابية القرار من حيث إجراء مسحات للأندية المشاركة مثل الدوري الممتاز أم سيظل الإهمال شعار اللجنة الخماسية مع الدرجات الأدنى.

وتعجب العقبي من موقف الدكتور جمال

نائب رئيس اللجنة وتضارب تصريحاته ومواقفه في هذا الملف حيث يرى مدرب الاتصالات أن فترة الإعداد قصيرة ولا تناسب الأندية لاستئناف المسابقة في ظل فترة الراحة الكبيرة التي حصل عليها اللاعبين.وقال العقبي في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : "قرار استكمال مسابقات القسم الثالث والرابع اول اكتوبر قرار جيد بس ممكن حضرتكم تقولونا هنكمل ازي وباي شكل وفي مسحات ولا لا".وأضاف : "إزاي عاوز الانديه تبدأ اخر اغسطس والدوري اول اكتوبر وهما قاعدين في البيت من نصف مارس يعني خمس شهور وشويه راحه وشهر واسبوع فتره اعداد طيب هو ده ينفع يا دكتور جمال محمد علي يا نائب اللجنة والمحاضر اللي كان بيدينا دورات والرخص الافريقيه ولا ده كان حاجه واللي احنا فيه حاجة تانية".وأتم : "شكله قرار علي الورق لكن محدش قادر يتكلم في التفاصيل (الفنكوش)" وأعلن اتحاد الكرة عودة مسابقتي دوري القسم الثاني والثالث في شهر أكتوبر المقبل.